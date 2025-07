Reprodução/Instagram Francisco, filho de Preta Gil, também é cantor

A cantora e atriz Preta Gil faleceu neste domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra um câncer no intestino, diagnosticado em 2023. Filha do lendário músico Gilberto Gil, ela deixou um legado artístico e uma família que carrega sua herança musical, especialmente seu único filho, Francisco Gil, de 30 anos.





A trajetória de luta e amor ao lado do filho

Francisco, fruto do relacionamento de Preta com o ator Otávio Müller, acompanhou a mãe de perto durante toda a sua jornada contra a doença. Inspirado pela força dela, ele transformou seu estilo de vida, adotando hábitos mais saudáveis, incluindo exercícios físicos e uma alimentação equilibrada, o que resultou na perda de mais de 30 quilos.





Em 2021, Francisco homenageou a mãe com a música "Meu Xodó", uma demonstração de carinho que se tornou ainda mais significativa nos últimos anos. Durante internações e cirurgias, ele esteve sempre presente, como registrado em uma publicação emocionante de Preta em dezembro de 2024.

Herança musical: Os Gilsons e a continuação de um legado

Assim como sua mãe e avô, Francisco seguiu a carreira musical. Ele integra o grupo Os Gilsons, ao lado de José Gil (filho de Gilberto Gil) e João Gil (neto do cantor). O nome do trio é uma brincadeira com o sobrenome da família e a palavra "sons" (filhos, em inglês), celebrando a influência artística de Gilberto Gil.

Com hits como "Várias Queixas" (versão de uma música do Olodum), o grupo acumula milhões de streams e já se apresentou em grandes eventos, como o Rock in Rio 2024, onde Preta compareceu mesmo durante o tratamento, demonstrando apoio ao filho.

Sol, a neta que iluminou os dias de Preta

Além da música, outro grande amor de Preta era sua neta, Sol de Maria, de nove anos, filha de Francisco. A cantora frequentemente expressava o quanto a menina era sua fonte de força.

Uma vida de transformações e ensinamentos

A batalha de Preta contra o câncer não apenas mobilizou sua família, mas também inspirou mudanças profundas. Francisco, que antes levava uma vida menos regrada, tornou-se um exemplo de superação pessoal, aderindo a práticas como boxe, yoga e uma rotina fitness.

Em entrevistas, Preta comentou sobre a transformação do filho: "O susto que eu dei fez ele querer se cuidar. Ele está mega forte, faz exercícios, se alimenta melhor. É um grande bem que ele está fazendo a si próprio."