Em sinal de respeito e homenagem póstuma, o governo do Estado do Rio de Janeiro e a prefeitura da cidade decretaram luto oficial de três dias pelo falecimento de Preta Gil, ocorrido neste domingo (20), após complicações de um câncer colorretal.

Eduardo Paes (PSD-RJ), prefeito do RJ, lamentou a morte da cantora, compositora, atriz e apresentadora. "Poucas vezes conheci em minha vida uma pessoa que trouxesse vibrações tão boas e que espalhasse alegria e amizades aonde chegasse. Que tristeza ver uma pessoa assim nos deixar", começou.

"Que Deus possa confortar o coração dos fãs, da enorme legião de amigos dela, dos familiares e, especialmente, deste grande cara, meu amigo Gilberto Gil. Toda força do mundo para vocês. Valeu, Preta Gil. Não vamos te esquecer", concluiu ele.

Preta Gil, de 50 anos, morreu no último domingo (20), em Nova York. A filha de Gilberto Gil tinha se mudado para os Estados Unidos em busca de um tratamento experimental. Isso porque, no Brasil, ela já tinha feito todos os tratamentos possíveis, conforme revelou à época.

Durante o período em que esteve no exterior, recebeu visitas de familiares e amigos. Ela se preparava para voltar ao Brasil, porém acabou falecendo por complicações da doença.

Preta tinha revelado a remissão do câncer em dezembro de 2023, mas, em janeiro de 2024, anunciou a recidiva. O câncer tinha retornado em quatro regiões diferentes: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

A morte da artista gerou comoção internacional. Além da enorme base de fãs da cantora, as redes sociais ficaram repletas de declarações de famosos da classe artística que eram amigos de Preta, como Luiza Possi, Caio Blat, Carolina Dieckmmann, entre outros.