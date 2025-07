Reprodução/Instagram As primas Preta Gil e Luiza Possi





Luiza Possi recorreu às redes sociais para prestar uma homenagem a prima Preta Gil. Além de compartilhar uma foto em que aoparece ao lado dela, a cantora escreveu uma mensagem carinhosa.

No texto, ela detalha como era a relação com a filha de Gilberto Gil "resiliente", "corajosa" e "força da natureza". "É com o coração em pedaços que venho a público me despedir da minha prima Preta. Nós tínhamos uma relação só nossa, sem intermediários, com muito amor, diálogo, oração, compreensão e carinho. Nem sei como estou aqui escrevendo tudo isso".





"A Preta sem dúvida nenhuma foi a pessoa mais resiliente que conheci, corajosa e que lutou bravamente, sem reclamar em nenhum momento, uma força da natureza. Nem ela sabia explicar a força que tinha. Eu perguntava: prima como você consegue passar por tudo isso e estar aqui sorrindo e lutando? E ela me dizia, nem eu sei prima. Nós oramos juntas, e eu orei por ela todos os dias de joelhos, e dizia isso a ela. Hoje, sem hipocrisia, perdemos, todos que lutávamos com ela, perdemos. Mas o céu ganhou uma estrela de coração generoso, maior que o peito".

Ela finaliza: "Estamos de luto na Terra mas Jesus hoje festeja sua filha amada que voltou para o Pai. Jesus, hoje minha oração será diferente. Receba minha prima com braços abertos, acolha ela com todo seu amor, descanso e vida Eterna. Viva Preta. Seu legado será para sempre lembrado. Te amo demais. Com os olhos inchados, te digo até logo, até a Eternidade, nos encontraremos mais tarde e cantaremos juntas, como amávamos fazer. E aquele show dos Gadelhas, vai ser lindo aí no céu. Descanse. Em. Paz. 🥹".





Preta é prima de Luiza Possi por parte de mãe. O pai de Luiza, Líber Gadelha, que morreu de covid em 2021, era primo de primeiro grau de Sandra Gadelha, que foi casada com Gilberto Gil no início dos anos 1970, período em que o cantor integrava o movimento tropicalista ao lado de Caetano Veloso.

Preta Gil morreu no domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino. Ela estava em Nova York, onde fazia um tratamento experimental contra a doença.