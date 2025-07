TikTok Filha de Sandra Annenberg confirma namoro ao postar vídeo de beijo

Elisa Annenberg-Paglia publicou um vídeo no TikTok nesta quinta-feira (18) em que aparece beijando Karlie Jo Dickinson no meio da rua. A gravação confirmou os rumores de que as duas mantêm um relacionamento amoroso. A publicação foi feita no dia em que Elisa completou 22 anos.

Internautas reagiram com empolgação à cena romântica protagonizada pelas jovens. “ Nunca fiquei tão feliz com o relacionamento de outra pessoa ”, comentou uma seguidora. Outra escreveu: “ Lindas demais ”.

Casal já aparecia junto em vídeos anteriores

Karlie Jo Dickinson, também chamada de KJ, já havia surgido em vídeos anteriores no perfil de Elisa. Os seguidores das jovens já especulavam sobre um possível namoro. No mais recente, antes da confirmação, Elisa ensinava palavras em português à namorada.

A atriz americana vive em Nova York e adota um perfil discreto nas redes sociais.

Pouco antes da publicação do vídeo, Karlie se declarou para a namorada nas redes. “ Feliz dia da Elisa, a melhor data de todas. Celebrando 24/7 ”, escreveu, junto de uma sequência de fotos do casal.

Nos comentários do TikTok, o público destacou a conexão entre as duas. “ A química de milhões ”, disse um perfil. Outro escreveu: “ Feliz por você estar sendo feliz, viva o amor ”. Os elogios reforçaram o apoio à relação.

Sandra Annenberg e Ernesto Paglia já demonstraram apoio à filha em diversas ocasiões. Em 2023, o casal marcou presença na Parada do Orgulho LGBTQIAP+ de São Paulo ao lado de Elisa. Na época, a jovem declarou publicamente que faz parte da comunidade.