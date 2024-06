Tiago Ghidotti Anitta leva o Funk Carioca para New York com o show “Anitta – Baile Funk Experience”

Na noite deste domingo, 2 de junho, a cantora brasileira Anitta trouxe todo o calor e a energia do funk carioca para o palco do Brooklyn Paramount, em Nova York, com sua apresentação “Anitta – Baile Funk Experience”. O show foi um verdadeiro espetáculo, marcado por coreografias eletrizantes, sucessos contagiantes e uma produção impecável, que encantou o público presente.

Anitta , conhecida por sua versatilidade e talento, mostrou mais uma vez porque é uma das maiores artistas da música pop atual. A performance contou com hits que marcaram sua carreira, como “Vai Malandra”, “Bang” e “Paradinha”, além de novas músicas que prometem conquistar ainda mais fãs ao redor do mundo.

O Brooklyn Paramount, um dos mais icônicos teatros da cidade, foi transformado em uma verdadeira festa funk, com um público vibrante que não parou de dançar e cantar junto com a artista. A apresentação foi uma celebração da cultura brasileira, com elementos que remetiam às tradições dos bailes funk do Rio de Janeiro, trazendo um pouco do Brasil para a Big Apple.

Anitta , sempre interativa com seus fãs, fez questão de agradecer o carinho e o apoio do público norte-americano, destacando a importância de levar a música brasileira para novos horizontes. “É uma honra estar aqui hoje e ver tanta gente curtindo o nosso funk. Vamos mostrar para o mundo o que o Brasil tem de melhor!”, disse a cantora durante o show.

O “ Anitta – Baile Funk Experience ” não foi apenas um show, mas uma experiência cultural rica e vibrante, que deixou uma marca indelével em Nova York. Anitta provou mais uma vez que sua música transcende fronteiras, consolidando-se como uma artista global e uma embaixadora da cultura brasileira.

