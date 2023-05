Reprodução/Instagram - 04.05.2023 Elisa Annenberg-Paglia, filha de Sandra Annenberg, gerou polêmica nas redes sociais





Além de trabalhar na carreira como atriz, Elisa Annenberg-Paglia também é conhecida pelos vídeos que compartilha nas redes sociais. Uma das publicações recentes viralizou e gerou polêmica na web, em que a filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia explicava o sotaque paulistano.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Na postagem, Elisa menciona algumas características do sotaque, como o fato de ela falar com a boca mais fechada do que pessoas de outras regiões do Brasil. "A gente joga todos os sons para o anasalado", complementou. O vídeo reuniu críticas de internautas, que questionaram a explicação da atriz e o conteúdo.





"Se você é paulista e fala assim, eu te odeio", comentou uma pessoa no Twitter. "É filha da Sandra Annenberg, isso não é sotaque de paulista, você só nasceu rica", pontuou outra. "A menina fica mais nos EUA que no Brasil, não dá nem pra levar o sotaque dela como parâmetro", escreveu mais uma, mencionando o período em que Elisa estudou Artes Cênicas fora do país.

se vc é paulista e fala assim eu te odeio pic.twitter.com/IgFVjtkXob — 🍯 (@littlefreakxs) May 3, 2023





+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Em meio aos comentários negativos, usuários também saíram em defesa da filha da jornalista. "A filha da Sandra Annenberg sendo cancelada porque tem sotaque. Forças a querida, que é super fofa", disse um internauta. "Deixem a filha da minha querida Sandra Annenberg em paz", ponderou mais um. "O Twitter simplesmente escolheu a filha da Sandra Annenberg para tacar 'hate', sendo que ela é um amorzinho", defendeu outro.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.