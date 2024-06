Reprodução: Instagram Sandra Annenberg comemora 56 anos com fato curioso

A jornalista Sandra Annenberg comemorou o aniversário de 56 anos nesta quarta-feira (05) com um texto emocionante sobre a data e uma curiosidade a respeito do número 56.

"5/6 = 56. Hoje é meu aniversário! E desta vez é diferente, uma data que jamais se repetirá!", revelou ela. "Nunca mais farei 56 no dia 5.6. Mas não é sempre assim a vida? Muda a cada instante e nunca será igual ao segundo anterior?!", questionou Annenberg.

"Sou essa metamorfose ambulante, adoro a transformação constante. É o tempo que passa, inexoravelmente. Portanto, vivamos cada minuto intensamente!

Obrigada a todes vocês por fazerem parte da minha vida!", finalizou ela.





Nos comentários da publicação, amigos e seguidores da apresentadora desejaram felicitações para ela. "Parabéns, Sandra. Muito mais felicidades e saúde. Beijo", escreveu Evaristo Costa, com quem Annenberg dividiu a bancada do Jornal Hoje, na TV Globo. "Viva você hoje e a cada instante, querida!", expressou Renata Lo Prete.

"Viva!", comentou Cesar Tralli. "Parabéns, querida! A mais simpática da televisão Brasileira! Viva, viva!", comentou um internauta. "Parabéns, que Deus te abençoe e continue essa pessoa linda e sorridente. Feliz aniversário", acrescentou um segundo.

