Reprodução Instagram @Jão/ X, antigo Twitter @fofoquel - perfil Fofoquei Jão reaparece após pausa na carreira

Esqueça os fios descoloridos e o rosto raspado. Jão, de 30 anos, ressurgiu em cliques divulgados nas redes sociais, na última quinta-feira (17). O cantor e compositor se tornou assunto nas plataformas de interação virtual pelo visual.



Isso porque o músico estava com uma aparência diferente, principalmente em relação à barba e à tonalidade das madeixas. Antes, ele ostentava cabelos loiros e era conhecido por deixar apenas o bigode em evidência.





No registro que repercutiu, Jão aparecia com os cabelos longos e escuros, e a barba bastante preenchida. As roupas discretas usadas por ele também foram comentadas pela base de fãs que o acompanha na web.

"Irreconhecível", apontou um usuário do X, antigo Twitter. "Ele está totalmente diferente. Até as roupas", acrescentou uma segunda. "Se eu o visse na rua, não reconheceria, tenho certeza" , pontuou ainda uma terceira.

Esta é a primeira aparição dele após o anúncio de que faria uma pausa na carreira, em abril. De lá para cá, o artista perdeu o pai, Carlos Alberto Balbino. Ele morreu em Américo Brasiliense, município do interior de São Paulo, em 3 de junho, aos 61 anos.

O Cemitério Municipal de Américo Brasiliense informou que o sepultamento do patriarca do artista ocorreu no dia 4 do mês passado. A família não comentou a causa da morte. O cantor Jão também não se pronunciou publicamente sobre o falecimento do pai.