Reprodução Com foto ousada, Alok exibe machucados durante turnê pela Europa

O DJ Alok publicou nesta segunda-feira (14) imagens que mostram machucados no corpo enquanto curte dias de descanso na Europa com a esposa e os filhos. O DJ está em turnê no continente e aproveita o verão europeu a bordo de um barco com a família entre uma apresentação e outra.

As fotos foram publicadas no Instagram e exibem ferimentos na panturrilha e na lateral do bumbum. O artista não revelou a causa dos machucados, mas compartilhou o momento como parte da rotina intensa de viagens e aventuras.





O DJ abriu o coração e comentou o valor da presença da família. “ Esse post é para lembrar que a conquista só faz sentido se for compartilhada com a minha família. De que adianta lotar shows no mundo inteiro se a minha casa estiver vazia? ”, escreveu.

Alok está acompanhado da esposa, Romana Novais, e dos filhos, Ravi, de 5 anos, e Raika, de 4. Além dos registros dos machucados, o artista mostrou momentos descontraídos ao lado da família e bastidores das festas em que se apresentou.

A legenda da publicação também incluiu uma frase sobre a intensidade da rotina. “ Sempre em busca de novas aventuras ”, escreveu o DJ, que tem conciliado agenda de shows com lazer e descanso.

Recentemente, Alok também se envolveu em uma disputa judicial por plágio, avaliada em R$ 30 milhões. O artista nega responsabilidade no caso. “ Não tive culpa ”, declarou em nota nas redes sociais.

Apesar da agenda lotada, Alok reforçou que o foco permanece na relação com a família. “ Antes de tudo, preciso ser o melhor para minha esposa e meus filhos. Caso contrário, não dá para chamar isso de sucesso ”, completou.