Reprodução Instagram @anitta Anitta vai abandonar fios lisos

Anitta, de 32 anos, não vai restringir as mudanças estéticas ao rosto. A cantora e compositora pretende fazer uma mudança no estilo do cabelo, adotando o cacheado e deixando de fazer processos que deixem as madeixas lisas.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de interação virtual na qual soma mais de 63 milhões de seguidores, ela explicou o que motivou a decisão. Segundo ela, faz quase 20 anos que não usa o cabelo natural.





"Vou continuar mudando, não só a cara, meu corpo, minha personalidade, meu jeito de ser... Agora, por exemplo, decidi que vou deixar meu cabelo ficar natural. Faz 17 anos que não vejo ele enrolado", começou a carioca.

"Vou tentar fazer essa transição, vamos ver... E aí? Será que a gente vai precisar falar do cabelo da Anitta, que vai ficar metade enrolado, metade liso", ironizou, em referência aos comentários sobre as intervenções estéticas que ela fez recentemente no rosto.

A transição capilar é um processo que visa deixar os fios sem química e usá-lo naturalmente. Muitas famosas que alisaram os fios se mostraram adeptas e retornaram as origens. É o caso de Mel Maia, Maisa Silva, Taís Araujo, Juliana Paes e Iza.

Críticas

Em seguida, Anitta frisou aos internautas que todas as mudanças feitas por ela dizem respeito somente a ela e não a terceiros. Ela ainda deu uma série exemplos de alterações estéticas que poderia fazer e garantiu: "Problema meu".

"Se eu decidir fazer um ritual xamânico e raspar minha cabeça, ou se eu decidir fazer outra coisa da minha religião e ficar careca? Se se eu decidir arrancar o silicone da teta, virar um peixe-boi? O problema é meu, e tá tudo certo, as pessoas podem falar o que quiser", concluiu.