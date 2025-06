Reprodução/Globo/Instagram Bruna Griphao: onde assistir novelas e filmes da atriz

Antes de se tornar uma das participantes mais comentadas do "Big Brother Brasil 23", Bruna Griphao já havia conquistado o público com uma carreira sólida na televisão e no cinema. Aos 26 anos, a atriz e influencer acumula uma série de trabalhos marcantes, desde novelas globais até produções para streaming.





Os primeiros passos na dramaturgia

Bruna começou cedo na atuação. Aos nove anos, estreou na novela "Bela, a Feia"(Record), interpretando Aninha. Mas foi na Globo que sua carreira ganhou destaque. Em 2012, integrou o elenco de "Avenida Brasil" como Paloma, a filha mimada de Cadinho ( Alexandre Borges) e Alexia ( Carolina Ferraz).





Malhação e o sucesso adolescente

Em "Malhação Casa Cheia"(2013), Bruna viveu Giovanna, uma das integrantes da banda Goiabanda, ao lado de Matheus Costa e Clara Tiezzi. A personagem sonhava em ser rockstar e trouxe leveza e humor à trama, conquistando o público jovem.

Dramas e tramas intensas

Bruna também se aventurou em papéis mais densos. Em "Haja Coração"(2016), interpretou Carol, uma jovem que lutava para manter seus irmãos unidos após a morte dos pais. Já em " Sob Pressão" (2017), deu vida a Michele, uma adolescente vítima de violência sexual – um papel impactante que exigiu grande entrega emocional.





Brilho em novelas de época

Em "Orgulho e Paixão"(2018), Bruna encarnou Lídia, a caçula das irmãs Benedito, uma jovem provocante que arrancava suspiros no Vale do Café. Anos depois, em "Nos Tempos do Imperador"(2021), viveu a princesa Leopoldina, filha de Dom Pedro II ( Selton Mello), uma mulher à frente de seu tempo.





Carreira no cinema e streaming

Além da TV, Bruna marcou presença em produções para plataformas digitais. Na Netflix, atuou em "Ricos de Amor"(2021), como Raissa, amiga da protagonista Paula (Giovanna Lancellotti), e em "É Fada " (2019), como Verônica, uma das garotas populares da escola. Também participou de "A Glória e a Graça"(Globoplay, 2018), interpretando Mariana, uma jovem que pratica bullying.

Onde assistir?

Quem quiser rever os trabalhos de Bruna pode encontrar suas novelas e séries no Globoplay ("Avenida Brasil", "Malhação", "Haja Coração", "Nos Tempos do Imperador"), além de filmes na Netflix("Ricos de Amor", "É Fada") e HBO Max ("Confissões de Adolescente").