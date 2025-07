Instagram Luana Piovani ironiza Virginia antes de audiência com Neymar

A atriz Luana Piovani, de 48 anos, ironizou o visual de Virginia Fonseca nesta quinta-feira (10), pouco antes da audiência do processo movido por Neymar, de 33 anos, contra ela. A atriz usou os Stories do Instagram para fazer uma provocação sobre o look da influenciadora durante o depoimento na CPI das Apostas Esportivas.

A postagem foi feita poucas horas antes da primeira audiência entre Luana e Neymar, marcada de forma virtual. A atriz é ré em um processo por danos morais, movido pelo jogador após troca de ofensas nas redes sociais. A confusão começou quando Piovani criticou Neymar por apoiar a chamada “ PEC das praias ”.

“ Não trouxe camiseta com foto dos meus filhos. Não uso óculos. E prefiro o meu cabelo de lado do que no meio. Moletom só para ir para a praia. Lá em Cascais. Vocês sabem, né? ”, disse Luana. A referência foi ao visual de Virginia, que compareceu à CPI usando moletom com estampa da filha, óculos e cabelo dividido ao meio.

A publicação reacendeu uma polêmica anterior. No fim de junho, Luana compartilhou um post do DJ Zé Pedro que comparava o estilo de Virginia ao de Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais. “ Por que essas meninas quando são acusadas de alguma ilegalidade o figurino sempre remete à algo pueril? ”, questionava o texto.

Na época, o conteúdo viralizou nas redes sociais e gerou ampla discussão entre os fãs das duas artistas. Piovani, conhecida por adotar posturas firmes e sem filtro, não se retratou após a comparação, e voltou a cutucar Virginia dias depois, agora em meio ao caso com Neymar.

“ Lua cheia, pós-passada, tem portais abertos, vai haver uma luta do bem contra o mal. E o bem mesmo legalmente perdendo, moralmente jamais irá perder. A voz do povo é voz de Deus. Quem é de verdade sabe quem é de mentira ”, afirmou a atriz em outro trecho da publicação.

A audiência entre Luana Piovani e Neymar acontece de forma virtual, sem contato direto entre as partes. Esta é a primeira etapa do processo aberto no fim de 2024, no qual o jogador pede indenização por danos morais.