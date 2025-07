Reprodução Ana Hickmann atualiza recuperação de Edu Guedes após cirurgia no pâncreas

A apresentadora Ana Hickmann falou nesta terça-feira (8) sobre a recuperação de Edu Guedes, que passou por uma cirurgia no pâncreas após diagnóstico de câncer. A apresentadora usou as redes sociais para informar que o chef , de 51 anos, está reagindo bem ao tratamento iniciado no fim de semana.

A informação foi revelada durante a apresentação do Hoje em Dia , programa apresentado por Ana na Record. Em publicação feita nos bastidores do estúdio, ela agradeceu pelas mensagens de apoio.

“ Hoje o dia começou bem e mais leve. Edu está bem e forte. Eu voltei ao trabalho, e mais tarde estarei com ele. Obrigada por todas as orações ”, escreveu.

A cirurgia ocorreu no sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o portal Leo Dias , Edu precisou de atendimento de emergência após uma crise renal que causou infecção. Durante os exames, foi descoberto um nódulo no pâncreas, o que levou à intervenção cirúrgica.

A assessoria de Edu Guedes confirmou a evolução positiva. “ Edu Guedes passou uma ‘noite muito boa’ e segue em recuperação. Segundo os médicos, a evolução está sendo mais rápida que o esperado, mostrando a força que tem. Ele tem acompanhado todas as mensagens e agradece por toda manifestação de carinho que tem recebido ”, diz o boletim.

Edu Guedes tem recebido visitas restritas e permanece sob monitoramento da equipe médica. Familiares, colegas de emissora e amigos próximos enviaram mensagens de solidariedade desde a divulgação do estado de saúde.

Nas redes sociais, internautas e fãs se manifestaram com apoio à recuperação. Diversos comentários destacaram a força do apresentador e desejaram um retorno rápido às atividades.