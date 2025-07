Reprodução/Internet Apresentador do Fica Com a Gente, Edu Guedes segue em recuperação em hospital

Edu Guedes foi submetido a duas cirurgias após ser diagnosticado com uma infecção causada por cálculo renal. Segundo um comunicado enviado pela RedeTV!, o apresentador passou por exames médicos para tratar o problema nos rins e foi detectado um tumor no pâncreas.

A doença levou o apresentador para uma intervenção cirúrgica urgente. A RedeTV! afirmou em nota que o chef de cozinha segue internado e em recuperação no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

No último sábado (5), Edu Guedes passou por uma pancreatectomia robótica , realizada pelo cirurgião oncológico e de transplante Dr. Marcelo Bruno. A operação durou seis horas e foi considerada bem-sucedida.

“O procedimento, apesar de complexo, transcorreu bem”, afirmou o médico responsável. A primeira cirurgia, para retirada do cálculo renal, foi feita pelo Dr. Joaquim de Almeida, devido às complicações nos rins.

Mensagem aos telespectadores

A assessoria de imprensa do apresentador divulgou uma mensagem enviada por ele. “Esse não é o fim, mas sim um recomeço”, declarou Edu Guedes. O comunicado também alertou que os próximos sete dias serão bastante delicados, com atenção redobrada da equipe médica para o processo de recuperação.

vai abordar o estado de saúde dena manhã desta segunda-feira (7). A emissora programou atualizações ao vivo no programa Fica Com a Gente, que será exibido a partir das 10h.