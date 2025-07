Instagram Erasmo Viana relata vícios e mudança de vida após reencontro com fé

O influenciador e ex-O Aprendiz Erasmo Viana, de 40 anos, publicou um depoimento nas redes sociais nesta segunda-feira (7) no qual revelou ter superado vícios em pornografia, maconha e medicamentos para TDAH. O influenciador afirmou ter encontrado força na fé e no novo relacionamento para romper com os hábitos que considerava destrutivos.

A declaração foi feita em um vídeo que ele descreveu como “ o mais importante ” da vida nas redes sociais.

Durante o desabafo, Erasmo mencionou a influência da atual namorada, Amanda Siqueira, estudante de nutrição. Segundo ele, a parceira foi essencial no processo de reconexão com Deus. “ Essa busca de me curar e sair desse ciclo vicioso foi buscar meu relacionamento com Deus, conhecimento bíblico. Isso não tem nada a ver com religião ”, declarou.

O influenciador ressaltou que cresceu em família católica, frequentou a umbanda e foi bem acolhido na religião, mas ainda sentia que “ faltava algo ”. Ao exibir uma Bíblia durante o vídeo, enfatizou que não pretende levantar nenhuma bandeira religiosa, mas sim compartilhar a transformação pessoal que viveu.

Erasmo também abordou a fase em que normalizou o consumo e a divulgação de conteúdos adultos nas redes sociais. “ Me fez ter atitudes que jamais imaginaria, por conta do vício de achar que é normal ”, afirmou. Ele disse ter eliminado esse comportamento da rotina e alertou que muitas pessoas podem viver situação semelhante sem perceber.

O baiano destacou a importância da atividade física no processo de recuperação. “ Sempre busquei o esporte como ferramenta de transformação. Sabia que tinha ferramentas dentro de mim, só não estava sabendo usá-las ”, explicou ao reafirmar a volta à rotina de treinos.

Além dos vícios, o influenciador contou que precisou lidar com uso excessivo de medicamentos para TDAH . Ele não detalhou quais remédios utilizava, mas deixou claro que também enfrentou dificuldades nesse processo. “ Achava supernormal, que me ajudava, que me levava a um outro patamar ”, disse.

Conhecido por sua antiga relação com a influenciadora Gabriela Pugliesi, com quem foi casado até 2021, Erasmo passou a adotar uma postura mais reservada após o fim do casamento.