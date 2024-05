Reprodução/Instagram Erasmo Viana tem vídeo íntimo vazado e se pronuncia: 'Karma'

Erasmo Viana virou assunto nas redes sociais ao ter um vídeo íntimo vazado e muito comentado no X, antigo Twitter. Nas imagens, ele aparece com uma mulher não identificada.

Após a polêmica na noite de quarta-feira (22), o ex-marido de Gabriela Pugliesi se pronunciou no perfil do Instagram, sem citar o caso.

"Não existe manual para aprender a lidar com a Internet. A decisão de trabalhar com essa ferramenta, principalmente expondo a imagem pessoal, é algo que demanda muita coragem e inteligência emocional. Porque aqui é realmente terra de ninguém, são poucas as situações que você tem o controle, mas é obrigação de cada um saber controlar suas emoções diante de tudo", iniciou ele.

Na sequência, o empresário apontou a "lei do karma". "A energia direcionada para as coisas ruins infelizmente ainda sobrepõem as coisas boas. Embora existam momentos de angústia e julgamentos, eu SEMPRE irei buscar o lado POSITIVO dessa rede que nos governa, seja influenciando positivamente as pessoas ou sendo influenciado por elas. Nunca permita que te diminuam ou que façam duvidar de quem você é, dos seus valores. Porque no final de tudo, a Lei do Karma nunca falha. Deus vê tudo, não passa nada em branco".

Erasmo Viana tem uma conta em plataforma de conteúdo adulto onde compartilha fotos e vídeos, normalmente, sozinho.

