Reprodução/Instagram Erasmo Viãna e Amanda Siqueira

Parece que o modelo baiano Erasmo Viãna, que integrou o elenco da décima terceira edição de "A Fazenda", da RecordTV, resolveu mesmo deixar o "time dos solteiros". O rapaz, que não assumia ninguém desde o término do relacionamento com a musa fitness Gabriela Pugliesi, está sendo visto com certa frequência ao lado da bela Amanda Siqueira, que tem 29 anos e mora na Irlanda desde 2019.





Reprodução/Instagram Outro registro de Erasmo Viãna e Amanda Siqueira

As trocas de likes, emojis e mensagens apaixonadas seguem a todo vapor para os lados do Instagram. Uma das publicações, inclusive, mostra o entusiasmo de Amanda ao receber um lindo buquê de flores, acompanhado de um bilhete com o pedido: "Quer namorar comigo?". Na legenda, ela, que o chama de príncipe, acrescentou: "Arrepia até a alma. Mil vezes, sim". Ah, o amor…

Reprodução/Instagram Mimo de Erasmo Viãna para Amanda Siqueira