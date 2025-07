Reprodução/Instagram Ana Hickmann e Edu Guedes

O apresentador Edu Guedes, de 50 anos, foi submetido a uma cirurgia no sábado (5), em São Paulo , após ser diagnosticado com câncer no pâncreas. A informação foi divulgada com exclusividade pela LeoDias TV e gerou grande comoção entre fãs e seguidores do comunicador, que comanda um programa culinário na RedeTV!.

A operação foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo o colunista, a doença foi descoberta após uma sequência de crises renais que exigiram intervenções de emergência. Em exames mais detalhados, médicos identificaram um nódulo no pâncreas e decidiram realizar o procedimento cirúrgico.

Fãs demonstram apoio ao apresentador nas redes

Desde o anúncio, mensagens de carinho e orações tomaram conta das redes sociais. “ Câncer de pâncreas eu te dou uma ordem, saia totalmente do corpo do Edu Guedes, em nome de Jesus ”, escreveu a seguidora Nayara Gama. Outros internautas pediram fé e desejaram forças ao apresentador para enfrentar o tratamento.

Adriana Karla comentou que ficou “ impactada com a notícia ” e desejou sorte ao chef. Rosângela Cunha reforçou o otimismo: “ Tem milhares de pessoas mandando energia boa, tem o amor de toda sua família e amigos próximos! Um cara do bem. Somando tudo isso e com muita fé, EM BREVE ESTARÁ CURADO ”.

A esposa de Edu, Ana Hickmann, também foi lembrada pelos fãs. “ Desejo que você e a Ana Hickmann sejam muito felizes, que Deus abençoe muito vocês, que Deus abençoe e restaure sua saúde ”, escreveu Samara Ferreira. “ Que Jesus restaure a sua saúde, e te dê forças nesse momento da sua vida ”, comentou Anderson Toewe.

Edu Guedes ainda não comentou publicamente sobre o estado de saúde após a cirurgia.

Em maio, o apresentador precisou ser internado às pressas por causa de uma infecção nos rins. A complicação levou à realização de exames que identificaram o tumor no pâncreas, considerado um dos tipos mais agressivos da doença.

Edu Guedes está no ar com o programa “ The Chef ” e divide a vida pessoal com Ana Hickmann, com quem oficializou o noivado recentemente. Desde a internação, fãs da apresentadora também têm enviado mensagens de apoio ao casal.