Reprodução/Instagram Ana Hickmann é acusada de prejudicar ex-funcionária

Quase dois anos após a separação de Ana Hickmann e Alexandre Correa, os desdobramentos do caso continuam a gerar repercussão. Neste domingo (8), Claudia Helena, ex-assistente pessoal da apresentadora, usou as redes sociais para relatar dificuldades financeiras e acusar Hickmann de prejudicar sua carreira.

Em um vídeo publicado no Instagram, Claudia anunciou que está deixando o apartamento onde morava por não conseguir mais arcar com os custos. Ela afirmou que a situação se agravou após ser demitida em novembro de 2023, sem receber os dias trabalhados e sua rescisão contratual.





Acusações e defesa

Claudia negou as acusações de desvio de dinheiro, frequentemente associadas ao seu nome desde o escândalo envolvendo Alexandre Correa. "Até hoje nada foi provado, e não vai ser, porque não existiu isso" , declarou. Ela também rebateu a informação de que o ex-marido de Hickmann teria comprado um imóvel para ela, classificando a alegação como "mais uma mentira".

A ex-funcionária ainda criticou a forma como foi dispensada: "Se ela não estava satisfeita com meus serviços, podia ter me mandado embora. Mas o que ela não podia era mentir e caluniar, a ponto de não me deixar recomeçar".





Resposta da defesa de Ana Hickmann

Em nota, a assessoria da apresentadora informou que "Claudia não tem valores pendentes, já que o processo trabalhista movido por ela foi considerado improcedente pela Justiça". Além disso, destacou que a ex-assistente responde a ações civis e criminais por suposta falsificação de documentos em contratos negociados por Alexandre Correa.

O caso, que já inclui perícias contestando a autenticidade de assinaturas e disputas judiciais milionárias, segue em aberto, mantendo a ex-funcionária e a apresentadora em lados opostos da controvérsia.