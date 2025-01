Reprodução Instagram - 12.1.2024 Dona Dibe e Celso Portiolli

Celso Portiolli, de 57 anos, usou as redes sociais no último sábado para anunciar que a mãe, Dibe Said Yunes Portiolli, morreu. O apresentador do programa "Domingo Legal", do SBT, ainda aproveitou para fazer uma homenagem póstuma à Dona Dibe, apelido pelo qual era popularmente conhecida.

"Ela foi morar com Deus. Viveu 98 anos, sempre cuidando de todos os seus 12 filhos e sendo tratada com muito amor por todos eles, igualmente pelos netos, genros, noras, sobrinhos, bisnetos e pessoas próximas à família. Todos a amavam muito por ser uma pessoa simples e única", começou ele.





"Sou grato a Deus por ter nos permitido viver tanto tempo ao lado dela. Viveu 98 anos com muita saúde, lúcida e cercada de carinho. Obrigado, Deus. Receba-a de braços abertos, em nome de Jesus", acrescentou ele, que é o caçula dos 12 filhos de Dibe.





Informações sobre o funeral não foram divulgadas, assim como a situação do "Domingo Legal" deste domingo (12). É esperado que o apresentador não apareça na edição ao vivo, mas que um material gravado anteriormente seja exibido na grade da emissora das Abravanel.

Comoção

Fãs e colegas da classe artística se comoveram com a homenagem de Celso. "Querido amigo, sinto muito mesmo", disse Ratinho. "Sinto muito, amigo querido. Que Deus conforte o seu coração neste difícil momento", prosseguiu Eliana. "Meus sentimentos", continuou um fã. "Meus Pêsames", acrescentou outro internauta.