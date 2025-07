Reprodução Instagram | X, antigo Twitter @mioteladefense Gustavo Mioto defende Ana Castela

Ana Castela, de 21 anos, passou por uma situação delicada neste fim de semana, quando acabou indo aos prantos durante um show que realizava em Minas Gerais. Neste domingo (6), Gustavo Mioto se pronunciou sobre o assunto.

as lágrimas escorrendo pelo rosto, gente! 😭🤏 eu não aguento ver ela chorando





O cantor e compositor, que teve um namoro repleto de idas e vindas com a Boiadeira, veio a público defender a ex-namorada, aumentando os rumores de que eles teriam dado uma nova chance ao romance.

"É... Se isso é choro de má educação, grosseria, de uma pessoa ruim que maltrata os outros… então, com certeza, estamos precisando de mais gente 'grossa' no nosso meio. O mundo deve estar mesmo todo invertido", escreveu o sertanejo no X, antigo Twitter.

No vídeo, ela aparece reclamando das críticas que tem recebido. "Nem tudo é glamour como vocês vêm na internet, mas estão me pegando para Cristo e eu não estou mais aguentando. Mas o meu Deus é maior, eu sei da minha verdade", diz em um trecho.

"Às vezes dá vontade de pegar minha malinha e minha texana velha que comprei há 3, 4 anos para gravar 'Boiadeira' e ir embora, mas não vou não, porque tenho gente para fazer feliz. Obrigada por estarem aqui. Não está sendo fácil, de verdade, mas vocês me deixaram muito feliz com isso", completa em outra parte.

Entenda polêmica

O choro de Ana Castela durante o show realizado em Minas Gerais ocorre logo após um episódio polêmico protagonizado pela cantora. Recentemente, Zé Coca(PP-BA), prefeito de Jequié, criticou a artista, chamando-a de "mal-educada" e alegando que ela teria se recusado a atender os fãs durante sua participação nas celebrações de São João no município.