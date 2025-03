Reprodução: Instagram Fernanda Lima

Fernanda Lima entrou em detalhes a respeito de uma história inusitada que viveu durante um programa televisivo: a artista fez xixi nas calças, durante as gravações do Mochilão , atração da MTV Brasil. Na última quarta-feira (19), ela detalhou o momento no Que História é Essa, Porchat? .



“Era meu sonho. Queria muito conhecer a Cidade do Cabo. Falaram que eu ia fazer um safári. Amei”, começou. A apresentadora relatou que iria pular de buggee jumping, quando sentiu que algo estava diferente.

"Foi tudo horrível. Começaram a me amarrar, o instrutor explicava em inglês e eu estava tão nervosa, que não entendi nada [...] Vi que estava meio patético e pulei e, na hora, já senti quente", recordou ela.

A mulher de Rodrigo Hilbert, então, percebeu que a urina chegou em outras partes de seu corpo; “Eu me mijei e quando chegou no estirão subiu na boca. Foi uma incontinência contra a gravidade”, disse Lima ao arrancar a risada do público e do apresentador.

Assista: