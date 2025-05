Reprodução Instagram - 16.5.2025 Adriano Imperador e Tata Werneck

A nova temporada do "Lady Night" foi marcada por uma situação inusitada na última quinta-feira (15), quando um dos convidados desta edição decidiu abandonar a gravação do programa. Trata-se do ex-jogador Adriano Imperador.

Boatos argumentavam que ele teria protagonizado uma confusão com os colaboradores do televisivo que vai ao ar no Multishow e deixado de participar de um episódio ao lado de Tata Werneck. A titular da atração, contudo, desmentiu essa versão e explicou o que ocorreu.

Segundo a atriz e apresentadora, houve um atraso da equipe para realizar as filmagens, o que impediu o ex-atleta de permanecer nos estúdios para a gravação. Mesmo com a situação desagradável, ela frisou que estava tudo bem entre ela e ele, afastando as especulações de um desentendimento.





A esposa de Rafa Vitti, inclusive, foi convidada por Adriano para um jantar com a família dele.“A gente teve um problema técnico e acabou demorando mais do que o esperado e ele tinha compromisso com os filhos", disse Tatá à colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias.

"Mas assim ele foi um amor comigo. Me chamou para jantar com a família dele”, acrescentou ela, que se afastou das novelas em 2023, após interpretar Anely em "Terra e Paixão", novela das nove escrita por Walcyr Carrasco na Rede Globo.

Tatá aceitou o convite?

Sim. Por meio do Instagram, onde acumula mais de 56,6 milhões de seguidores, a humorista publicou um registro ao lado de Adriano Imperador. Na ocasião, os dois estavam em um restaurante depois que saíram dos estúdios nos quais ocorreriam as gravações do "Lady Night".

