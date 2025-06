Reprodução: Instagram/@arealspiller Leticia Spiller

Leticia Spiller utilizou as redes sociais, no último domingo (22), para publicar fotos de seu final de semana. Em um dos registros, a artista aparece em frente a um espelho utilizando um biquíni de oncinha.



Relacionamentos

Em um relacionamento como Franclim Mnedes, a artista e o português foram vistos juntos pela primeira vez em público no Carnaval deste ano. Semanas depois, Spiller postou diversos momentos com o amado em suas redes sociais.

No Dia dos Namorados, a veterana se declarou ao amado. Antes do atual namoro, a veterana viveu um affair com Nizam, do BBB 24, depois do término da relação de 7 anos com Pablo Vares.

Carreira

Entre os sucessos da artista, estão as novelas Senhora do Destino, Duas Caras, Viver a Vida, Salve Jorge, Boogie Oogie, I Love Paraisópolis, Sol Nascente e O Sétimo Guardião.

Mãe de ator

Fruto do envolvimento entre Spiller e Marcelo Novaes, Pedro interpreta um dos personagens principais de Garota do Momento, atual novela das seis. O jovem divide a trama com a protagonista Bia, vivida por Duda Santos.

Veja as fotos postadas pela veterana: