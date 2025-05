Reprodução: Instagram/@arealspiller Leticia Spiller

Leticia Spiller utilizou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (19), para publicar fotos do momento que passou na praia. A artista aproveitou o momento de descanso para renovar o bronzeado.



"Começo de semana nessa vibe! Força total! Energia total! Bom dia! Boa semana!", escreveu ela na legenda. Após os registros, amigos e internautas repercutiram a postagem nos comentários.

"Amo você", afirmou Tatá Werneck. "Bom dia, sua linda. Seja bem vinda de volta. Uma ótima semana para você", desejou uma usuária. "Amém. Bom dia. Uma abençoada segunda feira pra você e a sua família grande abraço fica com Deus", acrescentou um segundo.

"Perfeita", declarou uma terceira, "Linda, amada e preciosa", disse um quarto. Nos cliques, a intérprete aparece curtindo a paisagem marcada pelo mar azul e dia ensolarado.

Novo relacionamento

Atualmente, Spiller namora com Franclim Mendes. A artista e o português foram vistos juntos pela primeira vez em público no Carnaval deste ano. Semanas depois, Spiller postou diversos momentos com o amado em suas redes sociais.

Antes do atual namoro, a veterana viveu um affair com Nizam, do BBB 24, depois do término do relacionamento de 7 anos com Pablo Vares.