Foto: Tathiana Novaes/Reprodução Instagram Letícia Spiller e Pedro Novaes

Letícia Spiller utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (10), para publicar um ensaio que realizou ao lado do filho, Pedro Novaes. "Amo esse ensaio com ele. O garoto do momento, rs. Meu amor", declarou a artista.



Nos registros, eles aparecem com roupas mais claras e posando para a câmera. Na aba de comentários, os internautas repercutiram o momento em família. "Gente… mas toda vez que eu vejo algo da Letícia Spiller, ela está ainda mais bonita! Deus abençoe!", aclamou uma usuária.

"São tão lindos. Pessoas de luz que iluminam em qualquer lugar onde passam", complementou uma segunda. "Parecem irmãos. A cara do pai!", avaliou uma terceira. "Lindos! Adorando atuação dele! Puxou os pais!", opinou uma quarta.

Atualmente no ar com Garota do Momento, Pedro Novaes é filho de Letícia Spiller com Marcelo Novaes. Na obra, o artista interpreta Beto, par romântico da protagonista Bia, vivida por Duda Santos.