Reprodução: Instagram/@arealspiller Leticia Spiller e Franclim Mendes

Leticia Spiller utilizou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (12), para se declarar a Franclim Mendes no Dia dos Namorados. " Papai do céu ouviu ", escreveu a atriz ao referenciar a música Xuxuzinho de Rita Lee e Roberto de Carvalho.



A artista aproveitou o momento especial para abrir o álbum de fotos ao lado do português. Nos registros, eles aparecem se beijando e trocando carícias. Nos comentários da publicação, os internautas repercutiram os cliques.

" Que lindeza ", enalteceu uma usuária. " Putz! Que homem lindo! Que mulher linda! Lindo casal ", aclamou uma segunda. " Que esse dia seja repleto de muito amor. Feliz Dia dos Namorados, eternos apaixonados ", desejou um terceiro.

" O amor é lindo ", se emocionou uma quarta. " São lindos, viva o amor! ", disse uma quinta. " Arrasou no boy. Você merece ", afirmou uma sexta. " Você pediu ao Papai do Céu para te enviar esse homem que te ama? Ensina a oração! ", brincou uma sétima.

Início do namoro

A artista e o português foram vistos juntos pela primeira vez em público no Carnaval deste ano. Semanas depois, Spiller postou diversos momentos com o amado em suas redes sociais.

Antes do atual namoro, a veterana viveu um affair com Nizam, do BBB 24, depois do término do relacionamento de 7 anos com Pablo Vares.