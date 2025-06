Reprodução Instagram - 20.6.2025 Giovanna Lancellotti e convidadas

Giovanna Lancellotti, de 32 anos, iniciou as comemorações para se despedir da solteirice. A atriz promoveu uma festa com as amigas na madrugada desta sexta-feira (20). Ela oficializará a união com Gabriel David no fim de semana.



Entre os convidados, celebridades da classe artística se destacaram. Agatha Moreira, vista recentemente como a protagonista Luma em "Mania de Você", foi uma das famosas que marcou presença no evento.





Já a apresentadora Fernanda Paes Leme, conhecida pelo comando de atrações de variedades no YouTube e em canais da rede privada, como o GNT, também compareceu. Ela e Lancellotti são amigas há vários anos.

Giovanna Ewbank, a esposa de Bruno Gagliasso, fez questão de prestigiar a colega de profissão. O evento ainda contou com a presença de outras figuras próximas de Giovanna e ocorreu no Rio de Janeiro.

Dois casórios

Muito se engana quem pensa que Giovanna se casará apenas uma vez. Embora o primeiro matrimônio seja no próximo sábado (21), no Rio, ela fará outra celebração.

A segunda cerimônia será em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, município no qual ela cresceu. Giovanna e Gabriel anunciaram o noivado em março de 2024; eles estão namorando desde 2021 e pretender fazer a lua de mel após o fim das gravações de "Dona de Mim", novela em que Lancellotti interpreta Kami.