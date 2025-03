Reprodução/Instagram @giolancellotti O casal assumiu o relacionamento em agosto de 2021.





Giovanna Lancellotti usou as redes sociais para se declarar para o noivo, Gabriel David . A atriz, de 31 anos, resgatou registros do casal durante o Carnaval. Ele é presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (LIESA) e filho de Anísio Abraão David , presidente de honra da Beija-Flor .







O extenso currículo carnavalesco é prova de que a última edição do feriado foi movimentada para o casal. Até por isso, ela ressaltou: "Carnaval acabou e só agora consigo ter tempo pra - te ter em casa - e deixar registrado meu amor".

Lancellotti reafirmou o orgulho pela dedicação do companheiro: "Determinação e vontade de fazer o Carnaval do Rio ser ainda melhor. E foi". Em sua estreia, o jovem, de 26 anos, já implementou mudanças significativas, como os três dias de desfiles — ao invés de dois, como era previamente.

Reprodução/Instagram Gabriel David e Giovanna Lancellotti em uma viagem pelo deserto de Dubai.





"Só quem acompanha esse processo de perto com você, sabe as noites mal dormidas, as expectativas, as 8291 reuniões e ideias, os ensaios, as tentativas frustradas, as tentativas com sucesso... E eu acompanhei. E estarei sempre ao seu lado, vibrando e torcendo, a cada Carnaval, e em cada conquista sua. Te amo", finalizou.

No final do Carnaval, Giovanna e Gabriel celebraram o título da Beija-Flor , que levou o troféu pela 15ª vez. O desfile da agremiação de Nilópolis marcou a despedida de Neguinho da Beija-Flor e o samba-enredo em homenagem ao diretor Laíla , que morreu em 2021.