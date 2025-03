Reprodução: Instagram Agatha Moreira

Agatha Moreira se emocionou após contar aos seguidores que gravou as suas últimas cenas como Luma. Na última terça-feira (18), a atriz fez uma avaliação de como foram os meses de trabalho em Mania de Você , atual novela das 9, que termina no dia 28 de março.



"Estou aqui há um tempão tentando começar esse vídeo sem chorar. Não está dando muito certo, então soltei assim mesmo. Estava comemorando com a minha equipe, elenco, com todo mundo, a finalização de mais um trabalho e acho que esse espaço aqui é um espaço que eu consigo agradecer muita gente ao mesmo tempo", iniciou ela.

"Então, quero deixar aqui meu muito obrigada. Hoje foi nosso último dia de gravação, gravamos nossas últimas cenas. Gravei minhas últimas cenas como Luma", continuou a artista ao cair em prantos.

A intérprete agradeceu aos fãs e à equipe do folhetim: "Muito obrigada ao telespectador que nos acompanhou, que riu, que se emocionou, que chorou junto com a gente ao longo dessa história. [...] Não consigo falar dessa equipe sem me emocionar. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada por terem sido minha rede de apoio, tudo para mim. Novela é trabalho em equipe, uma equipe muito, muito grande, e eu tive a melhor equipe do mundo", afirmou.

"A gente fez tudo com muito amor, muita alegria. juntos até o final e só quero agradecer muito, muito a todos vocês. Muito obrigada. A Luma vai ficar para sempre no meu coração", finalizou a atriz.

Marcada pela baixa audiência e mudanças na trama por conta da alta cúpula da Globo, Mania de Você registrou o pior índice de uma novela no horário nobre. Com retorno de personagem 'morto' e encerramento do núcleo de um dos protagonistas da trama, a obra foi amplamente criticada na web pelas alterações em sua história.

A partir do dia 31 de março, Vale Tudo assume o posto da próxima obra das 9. Com Taís Araújo e Bella Campos como protagonistas, o remake comandado por Manuela Dias ainda conta com nomes como Débora Bloch, Paolla Oliveira, Alexandre Nero, Alice Wegmann e Cauã Reymond.