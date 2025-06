Instagram/@gilancellotti Giovanna Lancellotti ou Lady Gaga?

Giovanna Lancellotti surpreendeu o público ao incorporar Lady Gaga na edição do último domingo (15) da Batalha do Lip Sync, exibida no Domingão com Huck.

A atriz compartilhou nas redes sociais os bastidores da produção, revelando detalhes da transformação, que envolveu maquiagem caprichada, figurino elaborado e muita atitude no palco.

A performance foi inspirada na abertura da turnê The Mayhem Ball, apresentada por Lady Gaga em maio deste ano, durante o aguardado show na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Na competição, Giovanna duelou ao vivo contra o ator Luis Lobianco, que homenageou Gal Costa com a música "Brasil", eternizada na abertura da novela Vale Tudo.

Em meio aos preparativos para o casamento com Gabriel David, marcado ainda para este mês, a atriz celebrou o momento com seus seguidores.