Reprodução: Instagram/@gioewbank Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank utilizou as redes sociais, na última terça-feira (10), para fazer um desabafo a respeito de um tópico relacionado à vida amorosa: o sexo no casamento. A apresentadora relembrou da fala de Fernanda Lima sobre os obstáculos que vêm com o casamento e deu o seu posicionamento.

" Teve uma fala da Fernanda que virou um alvoroço na internet ", afirmou ao resgatar a polêmica: a artista havia dito no Surubaum que não fazia muito sexo com Rodrigo Hilbert por conta da rotina de trabalho e cuidados com os filhos.

" Eu, muito normalmente, entrei no embalo e disse: 'É, às vezes, dá uma preguicinha, mesmo'. Pronto. A partir disso, a internet virou uma loucura ", contou. " Nossa, teve gente falando que, sem sexo, o casamento vai mal, que era desnecessário falar isso, ou mulheres me mandando mensagens agradecendo por pronunciamentos tão reais quanto o meu e o da Fernanda ", acrescentou a apresentadora.

Ewbank ressaltou que o sexo nem sempre é prioridade em uma relação amorosa: " A vida não é linear - às vezes a gente tá mais voltada ao trabalho, na criação dos filhos. Há momentos em que o sexo não é prioridade . Isso não significa que o amor foi embora "

" Não sei quantas vezes tive conversas assim com amigas, chorando ou gargalhando, pensei: 'Será que é só comigo?'. Como são importantes essas conversas! ", comeplementou.

Na seção de comentários, Bruno Gagliasso brincou com a esposa: " Eu te entendo, meu amor. Aliás, hoje NÃO TEM, tô com preguiça! ".

Assista à declaração na íntegra: