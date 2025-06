Reprodução Instagram @Madonna @Pontifex Madonna e papa Leão XIV

Madonna, de 66 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (18) para comentar o suposto parentesco que tem com o papa Leão XIV, de 69. Eles teriam um ancestral em comum, de acordo com uma árvore genealógica exposta pelo "New York Times".

Segundo o site, um familiar materno ligaria o pontífice da igreja católica não apenas com Madonna, mas também com outros famosos, como Angelina Jolie, Hillary Clinton e Justin Bieber.





Por meio do Instagram, a cantora e compositora comemorou o parentesco com o substituto de Francisco. "Silvio! Somos parentes do papa! Faça uma pose”, escreveu como legenda da postagem, na qual surgia ao lado do patriarca, chamado Silvio.

Relembre

A reação de Madonna viralizou em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter. Isso porque a artista e a igreja católica tem uma relação marcada por desavenças e polêmicas.

Em 1989, ela foi excomungada pela primeira vez. Isso porque beijou uma figura que fazia alusão a Jesus no lançamento de "Like a Prayer". Já em 1990, durante um show, simulou um ato de masturbação.

A terceira e última excomungação ocorreu em 2006. Ao longo de um show, ela encenou estar sendo crucificada no palco, em alusão à crucificação de Jesus narrada na Bíblia.