Madonna utilizou as redes sociais, na última terça-feira (3), para publicar uma mensagem carinhosa ao seu pai, que completou 94 anos. A artista dividiu com os seguidores alguns registros dos detalhes de como foi a comemoração, além de postar uma foto rara em que aparece com Silvio Ciccone.



" Silvio Ciccone, 94 anos e firme e forte! Ele sobreviveu a muitas guerras e muitas perdas na vida e ainda tem senso de humor e uma forte vontade de sair da cama todas as manhãs e aproveitar ao máximo o dia ", reconheceu a popstar.

" Bom trabalho, pai!! Tenho orgulho de você e sei que a mamãe está sorrindo e feliz onde quer que esteja. Obrigado por me dar sua mentalidade de não dar a mínima ", declarou ela em outro momento da felicitação.

No vídeo, os filhos da cantora aparecerem e também realizam a surpresa de aniversário para o veterano. Conhecida como " Rainha do Pop ", Madonna tem 14 álbuns de estúdio e mais de 40 anos de carreira.

Entre os sucessos de sua carreira, há projetos musicais de destaque como o Confessions on a Dance Flor , True Blue , Like a Virgin , Like a Prayer , Ray of Light e o Bedtime Stories .

