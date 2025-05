Reprodução/Vatican News Papa Leão XIV faz sua primeira missa de domingo e se emociona

O papa Leão XIV criou um perfil oficial no Instagram nesta terça-feira (13) e com quase 1 milhão de seguidores em pouco mais de cinco horas desde sua criação. A conta @Pontifex é o início da presença do pontífice na rede, cinco dias após sua eleição no Vaticano.

A informação foi confirmada pelo Vaticano em publicação na plataforma X, antigo Twitter, com o convite: “ Siga o papa Leão XIV no Instagram ”. A conta segue 20 perfis, todos ligados à Igreja Católica. A biografia exibe a frase: “ Que a paz esteja com todos vocês ”, e o nome de usuário adota o latim tradicional da função papal.

A primeira publicação mostra um carrossel de imagens do pontífice em eventos desde a eleição. Entre os momentos estão a bênção Urbi et Orbi, a visita ao túmulo do papa Francisco e encontros com jornalistas. O post também inclui um trecho do primeiro discurso feito na varanda da Basílica de São Pedro, traduzido em cinco idiomas.

“A paz esteja com todos vós! Esta é a primeira saudação de Cristo ressuscitado, o Bom Pastor. Também eu gostaria que esta saudação de paz entrasse no vosso coração, chegasse às vossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que se encontrem, a todos os povos, a toda a terra”, diz o texto publicado na rede.

Antes da eleição, o cardeal norte-americano Robert Prevost, agora Leão XIV, mantinha um perfil pessoal no X. Ele compartilhava conteúdos ligados a Francisco, festas religiosas e temas sociais, além de críticas ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O novo papa herdou as contas anteriormente utilizadas por Francisco e Bento XVI. O conteúdo postado por Francisco será arquivado em uma seção especial do site da Santa Sé. A conta @Franciscus será mantida como memória histórica da atuação do pontífice argentino.

A presença do Vaticano nas redes sociais começou com Bento XVI em 2012, com o perfil @Pontifex no X. Em 2016, Francisco expandiu a atuação digital com a criação da conta @Franciscus no Instagram.