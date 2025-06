Reprodução/Instagram Al Pacino se torna 1º astro de Hollywood a se encontrar com o Papa Leão XIV





Al Pacino encontrou o Papa Leão XIV na última segunda-feira (18) durante uma audiência. O ator acabou entrando para a história ao se tornar a primeira de uma celebridade de Hollywood com o pontífice.

Ele aproveitou a pausa das gravações do filme - "Maserati: The Brothers" para entregar ao pontífice uma réplica de um dos carros clássicos da célebre montadora italiana.

Na ocasião, o produtor de cinema Andrea Iervolino, também esteve no encontro e compartilhou as fotos em seu perfil no Instagram.

Em um comunicado para a imprensa internacional, o produtor anunciou que ele e o ator encontraram a autoridade da Igreja Católica em uma audiência privada na Santa Sé em uma delegação do filme. “Temos a honra de anunciar que esta manhã Sua Santidade o Papa Leão XIV recebeu em audiência privada na Santa Sé uma delegação do filme 'Maserati: The Brothers', incluindo o ator vencedor do Oscar Al Pacino e o produtor do filme, Andrea Iervolino”.

“O encontro foi um momento de profunda inspiração espiritual e cultural, centrado em valores compartilhados que estão no cerne tanto da Igreja Católica quanto do filme: unidade familiar, amor, compaixão e a importância de contribuir para o bem comum. Esses valores, que o Papa Leão XIV tem consistentemente enfatizado em suas mensagens recentes ao mundo, ressoam profundamente com a história dos irmãos Maserati: uma família cujo legado foi construído não apenas com base na inovação e excelência, mas também no profundo respeito mútuo, solidariedade e uma visão compartilhada.”