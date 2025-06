Reprodução Papa Leão XIV é primo de Madonna? Entenda a árvore genealógica do pontífice

O papa Leo XIV, nascido Robert Francis Prevost, foi eleito no dia 8 de maio e já teve parte de sua ancestralidade revelada. Segundo levantamento divulgado pelo The New York Times , o novo pontífice possui ascendência afro-americana, europeia e até conexões com celebridades. O estudo vai até os 12º-avós, nascidos no século 16.

A investigação foi conduzida pelo programa “ Finding Your Roots ”, da PBS, apresentado por Henry Louis Gates Jr. A equipe trabalhou em parceria com genealogistas do American Ancestors e do Cuban Genealogy Club of Miami para mapear as origens familiares do pontífice norte-americano.

Entre os 125 ancestrais identificados até agora, há registros de nascimentos em países como França, Itália, Espanha, Cuba, Canadá, Haiti e Guadeloupe. O grupo inclui 17 pessoas negras nascidas nos Estados Unidos, descritas como “ negresses ”, “ mulâtresses créoles ” e “ free persons of color ”.

O avô paterno do papa, Joseph Nerval Martínez, nasceu no Haiti, filho de afro-americanos que migraram de Nova Orleans. Em 1866, a família retornou à cidade americana, o que teria reaproximado os laços do papa com a história afrodescendente no país.

Um dado curioso da pesquisa revela que 12 dos ancestrais de Leo XIV foram identificados como donos de escravizados — sendo oito deles negros. Marie Jeanne, tataravó materna do papa, foi libertada por seu senhor e parceiro, François Lemelle, que lhe deixou parte de seus bens.

No entanto, em 1817, Marie Jeanne já era proprietária de 1.040 acres de terra e cinco pessoas escravizadas.

Dois heróis da liberdade também foram encontrados na árvore genealógica. Charles Louis Boucher de Grandpre, comandante da milícia de Louisiana em 1777, lutou contra os britânicos durante a Revolução Americana. Já Antonio José de Sucre, primo distante, foi presidente da Bolívia e aliado de Simón Bolívar.

A pesquisa também apontou parentesco distante com figuras famosas como Hillary Clinton, Angelina Jolie, Justin Bieber, Madonna — que já foi excomungada três vezes pela Igreja Católica — e os ex-primeiros-ministros canadenses Pierre e Justin Trudeau. O vínculo vem de uma ancestral nascida nos anos 1590.