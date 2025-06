Foto: Reprodução Conheça 5 trabalhos musicais que falam sobre relacionamentos amorosos

O amor pode ser abordado de diversas maneiras. No mundo da música, por exemplo, artistas exploram o sentimento universal e traduzem em versos sobre as suas experiências apaixonantes e também atravessam términos devastadores. A reportagem do iG Gente separou 5 histórias de relacionamentos (ou o fim deles) em álbuns.



Rita Lee e Roberto de Carvalho (1990)

Rita Lee & Roberto de Carvalho Foto: Divulgacao

Um dos casais mais amados da música brasileira, a união entre Rita Lee e Roberto de Carvalho não se restringiu apenas à vida pessoal: em 1990, os dois lançaram o projeto musical homônimo com canções escritas e interpretadas pela dupla.

No álbum, a cantora e o marido expressam seus sentimentos mais delicados, quentes e melancólicos um pelo outro. Faixas como Perto Do Fogo, Esfinge e Coração Em Crise encabeçam a produção.

Rumors - Fleetwood Mac (1977)

Rumours - Fleetwood Mac Foto: Divulgacao

Considerado um dos álbuns mais vendidos da história, o título do 11º projeto da banda não é à toa: o quinteto, formado por Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood , John e Christine McVie.

Na época da produção, dois términos marcaram as vidas dos artistas: enquanto Nicks e Buckingham encerraram seu relacionamento iniciado na adolescência, os McVie estavam no processo de divórcio do casamento, que havia durado 8 anos.

Além dos rompimentos entre eles, Mick Fleetwood descobriu que sua esposa o traia com o seu melhor amigo. Todas as decepções amorosas da formação musical serviram como fonte de composição para os hits do álbum, que se tornou um sucesso internacional.

Sour - Olivia Rodrigo (2021)

Sour - Olivia Rodrigo Foto: Divulgacao

Álbum mais escutado do Spotify com mais de 15 bilhões de streams, o disco de estreia da cantora se tornou um hino atemporal daqueles que terminam um namoro. Nas 11 faixas do Sour , Olivia Rodrigo lamenta o fim de uma relação, que a marcou tanto na vida pessoal quando na profissional.

Nas canções, a jovem de 17 anos - na época em que o projeto foi lançado - versa sobre a fragilidade na autoestima após o rompimento, o sentimento de inveja ao ver um ex-amor se apaixonando e os dilemas adolescentes pelos quais passou a partir da chegada da vida adulta.

Purpose - Justin Bieber (2016)

Purpose - Justin Bieber Foto: Divulgacao

Indicado a quatro prêmios Grammy, o quarto álbum de estúdio de Justin Bieber é uma carta pop a respeito do namoro conturbado com Selena Gomez. Entre indas e vindas, o artista explora em suas composições o amor e afastamento em relação à amada.

Faixas como Love Yourself e Sorry contam a versão do cantor no que diz respeito ao envolvimento que eles tiveram.

Lemonade - Beyoncé

Lemonade - Beyoncé Foto: Divulgacao

Considerado por muitos como o maior projeto de Beyoncé, o álbum visual aborda o casamento da artista com Jay-Z, com quem a popstar é casada desde 2008 e tem três filhos: Blue Ivy, Sir e Rumi Carter.

O Lemonade é marcado por uma abordagem a respeito da cultura negra norte-americana, bem como a suposta traição do rapper à cantora. Nas músicas Formation, Sorry e Love Drought, a veterana reafirma o orgulho de suas origens, versa a respeito do caso de infidelidade e reconhece a sua importãncia enquanto uma das musicistas mais expressivas da música pop.