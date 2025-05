Reprodução/Instagram Zé Felipe e Virginia Fonseca

A notícia de que Virginia e Zé Felipe não são mais um casal pode ter pegado alguns familiares de surpresa, mas alguns fãs já esperavam pelo rompimento, principalmente após uma atitude inusitada do cantor ao negar passar pelo procedimento de vasectomia.

No início deste mês, durante o "Sabadou com Virginia", a apresentadora do SBT afirmou que não pretendia mais engravidar, mas disse que o então marido se recusava a fazer a intervenção que impede o homem de ter filhos, porque, caso se separasse dela, poderia engravidar outra mulher.





"Ele [Zé Felipe] fala que não quer 'capar', porque e se depois, Deus me livre, a gente terminar, e ele não puder ter filho com outra pessoa?", declarou a loira durante o programa que comanda aos sábados, na emissora das Abravanel, SBT.

Eles já são pais de três crianças. A primogênita Maria Alice, de 3 anos; a filha do meio, Maria Flor, de 2; e o caçula José Leonardo, de apenas 8 meses. À época em que Virginia contou da recusa de Zé Felipe em fazer vasectomia, parte dos fãs defendeu que a atitude era um indício de que eles não estivessem atravessando uma boa fase no relacionamento e terminariam.

Entenda

Virginia Fonseca, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27 anos, revelaram o fim do casamento por meio de um texto publicado em conjunto na última terça-feira (27):

“Juntos sempre, e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos. Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria para seguir em frente”.