Reprodução: Vídeo de @thuzx_77 Cauê Campos, intérprete de Basílio, interagiu com o garoto

Recentemente, um vídeo envolvendo o elenco de Garota do Momento viralizou nas redes sociais. No registro, um jovem aparece gravando a produção e os atores da novela enquanto está indo para a escola.



Em certo momento do vídeo, o menino avisa para a mãe que encontrou os artistas. " Sabe a novela Garota do Momento? Tão gravando aqui no Palácio Cristal. Estou te falando, não posso ir para a escola que eu vejo famoso ", iniciou ele.

" Ala, o famoso. Dá oi para a minha mãe, ela se chama Daniela ", acrescentou o garoto. Cauê Campos, então, atravessou a rua e foi conversar com o jovem. " Oi, Daniela, tudo bem? Daniela, o seu filho está no meio da rua. Manda ele ir para escola ", pediu o intérprete de Basílio.

" Não estou na rua, não. Estou na calçada ", respondeu o menino. Ao final do registro, ele se despede do elenco e vai para a escola. Trama de Alessandra Poggi, Garota do Momento é protagonizada por Duda Santos, Pedro Novaes e Maisa.

Assista ao momento que viralizou: