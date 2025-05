Reprodução/Globo A desconfiança deu lugar à certeza quando ela viu uma foto do jovem.





Duda Santos descobriu a existência de um irmão de 9 anos nos bastidores de um ensaio fotográfico. E mais que isso: a atriz, de 23 anos, soube que ele também era ator da TV Globo.







O rapazinho é João Pedro Martins, que fazia questão de espalhar o elo fraterno com a protagonista de "Garota do Momento" para toda a emissora. No entanto, poucas pessoas acreditavam no garoto.



Nem mesmo Duda acreditou quando soube. Afinal, quem imaginaria receber uma ligação no meio do expediente com essa notícia. A atriz já falou publicamente sobre o tema em algumas oportunidades.

" Peguei meu celular e um produtor de elenco me manda uma mensagem: 'Duda, tenho que te falar uma coisa. Tem uma menino fazendo uma série comigo, de 9 anos, que fala pra todo mundo que é seu irmão'" ., relembrou, no "Que História é Essa, Porchat? ".





Inicialmente, ela desconfiou da existência do tal irmão. Só que a história foi ganhando novas proporções, e a mãe de João Pedro confirmou o vínculo sanguíneo entre ele e Duda.



"Falei: 'claro que não, não conheço ninguém com esse nome', mas me mandaram a certidão de nascimento dele e o nome dos avós era igual, o nome do pai era o mesmo, e daí eu pedi uma foto. E não tive mais dúvida: era a cara do meu pai!".

A relação com o irmão

Desde a oficialização do vínculo, a relação entre Duda e João Pedro caminhou a passos largos. Em março, a intérprete de Beatriz falou ao "É de Casa " sobre o carinho com o irmão, com quem troca mensagens diárias.

"Ele é um fofo, me recebeu com um amor danado. Adora me ver, me manda mensagem todo dia. E é meu irmão de fato. 9 anos, talentosíssimo, com todo mundo falando do trabalho dele, que adora ele. Tava trabalhando e voltei com um irmão".

Reprodução/Globo Ailton Graça interpreta pais de personagens de Duda Santos e João Pedro em diferentes produções.

Para aumentar a coincidência, os irmãos da vida real também têm um pai em comum na ficção: Ailton Graça. João dará vida ao irmão de Paulo Vieira em "Pablo e Luisão" , enquanto o veterano interpretará o pai. Em "Travessia" , ele era Monteiro, pai de Isa , personagem defendida por Duda.