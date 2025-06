Reprodução IZA entra em "Garota do Momento" com performance de clássico do jazz

A cantora IZA fez uma participação especial em Garota do Momento , novela das 18h da TV Globo . A cantora interpreta uma artista de jazz e apresenta a música Cry Me a River , que foi ao ar nesta terça-feira (3). A canção faz parte da trilha sonora oficial da trama.

A cena acontece durante um evento no Clube Gente Fina, onde o personagem Ulisses( Ícaro Silva) surpreende o público ao se declarar para Glorinha( Mariana Sena) e pedir a cabeleireira em casamento.

A cantora já integrava a trilha da novela com a mesma canção, mas agora aparece em cena.

IZA lançou sua versão da música durante a gravidez de Nala, filha com o jogador Yuri Lima. A releitura tem como inspiração a cantora Dinah Washington.

Além de cantora, IZA já atuou como jurada de reality shows e dubladora em animações.

Em clima de romance, a sequência com a música embala o pedido de casamento de Ulisses, um dos casais centrais da novela. Nas redes, IZA brincou com os fãs: “ Silvana + ‘Cry Me a River’ = o combo perfeito pra deixar os corações dos meus casais do momento ainda mais apaixonados! ”





A novela Garota do Momento é ambientada no Rio de Janeiro dos anos 1960 e traz uma trilha repleta de jazz, soul e MPB. A direção artística é de Allan Fiterman e o elenco conta com nomes como Ícaro Silva, Mariana Sena e Dira Paes.