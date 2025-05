Reprodução Instagram @maisa - 27.5.2025 Maisa usa óculos de sol

Maisa Silva, de 23 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (27) para mostrar aos fãs como decidiu aproveitar um dos momentos de folga das gravações de "Garota do Momento", folhetim das seis que está na reta final das filmagens.







Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 48,7 milhões de seguidores, a ex-estrela do SBT compartilhou um álbum de fotos com os principais momentos que vivenciou nos últimos dias. Em um dos cliques, ela surgia de maiô.





A peça de banho chamou atenção dos internautas pelo design inusitado. Isso porque o modelito apostava em aberturas como decote, que iam do pescoço até perto do umbigo. Maisa também apareceu com um óculos de sol de lentes pretas e armação branca.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios a ela. "Linda", escreveu uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Uau", disse outro. "A mais bela e perfeita do Brasil", acrescentou uma terceira. "Parece pôster de filme de tão linda", brincou ainda um quarto internauta.

Reta final

Maisa está se dedicando às últimas gravações de "Garota do Momento". Escrita por Alessandra Poggi, a narrativa traz a atriz como a vilã Bia Alencar. A personagem descobriu que o pai, Juliano (Fabio Assunção), não é pai adotivo, mas biológico. Além disso, descobriu que ele assassinou Valéria (Julia Stockler), a verdadeira mãe dela.

Esta é a primeira novela da jovem na Globo. Antes, ela participou de folhetins infantis, como "Carrossel" e "Cúmplices de Um Resgate". Migrou para a Netflix, onde fez filme e série, e agora retornou às telenovelas após assinar contrato com a líder em audiência.