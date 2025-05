Reprodução: Instagram/@pozevidalouca MC Poze do Rodo

MC Poze do Rodo, conhecido pela carreira como artista musical, foi preso na madrugada desta quinta-feira (29). A operação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do RJ.



O cantor, que estava em casa quando os policiais fizeram a abordagem, foi detido por apologia ao crime e o envolvimento com tráfico de drogas. Além disso, ele teria relação com facções, como o Comando Vermelho.

Na investigação, as canções do funkeiro também foram usadas como análise já que, em seu catálogo musical, há faixas que destacam a troca de tiros no RJ e fazem referências às violências ocorridas.

Durante o mandado de prisão temporária, a polícia apreendeu uma BMW vermelha, avaliada em R$ 1 milhão, pertecente a Poze do Rodo. Ainda de acordo com a DRE, o MC realizava shows em áreas administradas pelo CV, para aumentar lucros da facção com a venda de drogas e armas de fogo.