Reprodução MC Daniel critica prisão de MC Poze: 'Parece que ele roubou o INSS'

O cantor MC Daniel usou as redes sociais nesta quinta-feira (29) para defender o cantor MC Poze do Rodo, preso no Rio de Janeiro durante uma operação da Polícia Civil. O funkeiro é investigado por apologia ao crime e suposto envolvimento com a facção Comando Vermelho. A prisão aconteceu no bairro Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade.

Por meio dos Stories do Instagram, MC Daniel mostrou uma conversa recente com Poze e criticou a atuação das autoridades.

" Nada vai apagar o brilho dele. Parece que foi ele que roubou o INSS. Se tivessem metade da disposição para prender quem realmente faz coisa errada, o Brasil seria país de primeiro mundo ", escreveu.

A Polícia Civil afirma que os shows de MC Poze aconteciam em comunidades controladas pela facção criminosa. De acordo com a investigação, traficantes armados com fuzis faziam a segurança dos eventos. A Justiça autorizou a prisão temporária após análise das provas reunidas.

Cantor questiona criminalização de funkeiros nas redes

Em outro trecho da publicação, MC Daniel apontou uma suposta hipocrisia na forma como o sistema trata o funk.

“ As novelas que relatam o crime não são apologia? As séries não são apologia? O problema do Brasil é o Poze? Quem fornece as armas é ele? Quem deixa a droga vir de fora do país é ele? ", escreveu.

Segundo nota divulgada pela Polícia Civil ao UOL , os eventos promovidos por MC Poze estariam fortalecendo financeiramente o Comando Vermelho. A corporação diz que a presença do artista nas comunidades aumenta o consumo de drogas, favorecendo a atuação da facção.