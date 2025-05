Reprodução/TV Globo MC Cabelinho reforçou o apoio ao cantor, preso nesta quinta-feira (29).





MC Cabelinho saiu em defesa de Marlon Brandon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo. O cantor foi preso Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do RJ nesta quinta-feira (29).







Ele é acusado de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. O colega de profissão, no entanto, foi contra a versão das autoridades. De acordo com ele, cantores do gênero são alvos de tratamento desigual e racismo.



“Desde sempre, a cultura preta, favelada, periférica é criminalizada. E, ultimamente, isso vem se intensificando. Quando atuei na novela das nove, que fiz um papel de traficante em "Amor de Mãe", na Globo, era arte, né? Quando fiz um papel de bandido na novela " Vai na Fé", da Globo, era arte", iniciou Cabelinho.

Reprodução: Instagram/@pozevidalouca Segundo a Polícia Civil, MC Poze do Rodo teria envolvimento com o Comando Vermelho (CV).





O MC seguiu comparando a prisão de Poze com a teledramaturgia. Além disso, Cabelinho refletiu sobre a complexidade da lei e sua aplicação na prática.

"Quando um roteirista escreve a vida de um traficante e relata o que acontece na favela, é arte. Agora, quando um MC, funkeiro, favelado, relata a realidade, o que acontece na favela, é apologia ao crime". Vocês percebem o quanto isso é subjetivo? Quem decide isso? Quem decide se é apologia ao crime ou não? Sou eu? É você? Não, mano. Quem decide isso é um desembargador, um juiz, um político branco, racista, que não gosta de nós".





O cantor criticou o tratamento dado ao amigo no momento da prisão. Para ele, Poze foi exposto a uma situação humilhante e desrespeitosa. Por fim, ele ainda reforçou o apoio ao companheiro de profissão.

"O menor foi pra delegacia descalço, sem camisa, algemaram o menor, humilhando ele na frente da família, dos amigos. Essa luta não é só sua, essa luta é nossa. Tô contigo. Conta com o meu apoio e com o apoio dos meus fãs".