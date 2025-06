Reprodução/Instagram MC Poze

Após ser preso na última quinta-feira (29), MC Poze foi levado para o Complexo Penitenciário de Gericinó, também conhecido como Bangu 3. O artista foi acusado de ter envolvimento com tráfico de drogas e apologia ao crime.

A operação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do RJ. De acordo com a investigação, o funkeiro teria ligação com o Comando Vermelho, uma das principais facções do Rio de Janeiro.

Detalhes sobre Bangu 3

Criada em 1987 durante o governo de Moreira Franco, a penitenciária, que já foi conhecida como Complexo Penitenciário de Bangu, é situada no bairro de Gericinó, presente na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

O lugar, administrado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), é formado por 25 unidades penais, que possuem institutos, penitenciárias e hospitais. Além disso, o comando fica por conta da Coordenação de Unidades Prisionais de Gericinó.

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Complexo Penitenciário de Gericinó

Presos conhecidos

Nomes como Anthony Garotinho, ex-governador e ex-deputado federal, Daniel Silveira, o empresário Eike Batista, Eduardo Cunha, Gabriel Monteiro, Roberto Jefferson e Sérgio Cabral já passaram pelo Complexo Penitenciário de Gericinó.