A influenciadora Viviane Noronha, esposa de MC Poze do Rodo, explicou nesta sexta-feira (30) por que o funkeiro declarou ligação com o Comando Vermelho ao ser preso. A justificativa foi publicada após o prontuário do artista, divulgado pela TV Globo , indicar essa “ ideologia declarada ” no sistema penitenciário do Rio de Janeiro.

A informação foi revelada com exclusividade pelo RJ2 , que teve acesso aos registros da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). A pasta confirmou que o dado consta como parte de um procedimento obrigatório no momento da triagem dos detentos.

"Não tem escolha", diz Viviane sobre o sistema prisional

Nas redes sociais, Viviane defendeu o marido.

“ Ele é cria de uma comunidade, não tem culpa de o sistema ser dividido. Vocês, sendo cria de uma comunidade, escolheriam o quê? ”, questionou.

A Seap informou que MC Poze, cujo nome de registro é Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, foi levado para a penitenciária Bangu 3, onde estão custodiados presos ligados ao Comando Vermelho. O funkeiro teria dito “ não ter problemas em conviver com a facção ”.

Viviane reforçou que o registro no prontuário é obrigatório.

“ Marlon é cria da onde? Ele vai fazer o quê? Para onde mais ele iria? Esse é o procedimento padrão, ele precisa ir para algum lugar ”, explicou.

Ela também reclamou da repercussão: “ O Marlon é famoso e está sendo humilhado ”.

MC Poze foi preso na madrugada de quinta-feira (29) em um condomínio de luxo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga suposta associação ao tráfico e apologia ao crime.

A Justiça converteu a prisão em temporária por 30 dias, após audiência de custódia. A defesa ainda não informou se vai recorrer da decisão.