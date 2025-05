Reprodução Instagram - @jadepicon Jade Picon mostra abdômen trincado

Após uma passagem intensa em Cannes, na França, onde esteve para participar de um dos festivais mais famosos da indústria cinematográfica, Jade Picon retornou ao Brasil. A influenciadora de 23 anos compartilhou um álbum de fotos na última quarta-feira (28).







Nos registros, ela compilou alguns dos momentos que vivenciou durante o período que fez a expedição internacional. Em um dos cliques, ela aproveita para renovar o bronzeado, enquanto em outro, mostra o abdômen trincado em fotos de biquíni.





Nos comentários da publicação, que já ultrapassou a marca de 160 mil curtidas, a ex-namorada de João Guilherme Ávila recebeu vários elogios dos fãs que a acompanham no Instagram. Ela soma mais de 21,4 milhões de seguidores na plataforma de interação virtual.

"Esse abdômen", destacou uma internauta, em referência aos músculos da região abdominal de Picon, conhecida pela rotina regrada, tanto em relação à alimentação, quanto em relação aos treinos. "Perfeitinha", prosseguiu uma segunda. "Um corpo é um corpo", disse ainda uma terceira.

No ar como a vilã Bia Alencar em "Garota do Momento", atual narrativa das seis da Rede Globo, a atriz Maisa Silva também elogiou a colega de profissão. "Linda", escreveu a ex-contratada do SBT e antiga funcionária da plataforma de streaming Netflix.

Romance?

Jade Picon tem sido alvo de rumores de affair com André Lamoglia. O ator de 27 anos ganhou destaque internacional ao compor o elenco de "Elite" com Ívan. Nenhum dos artistas confirma o romance, mas já foram flagrados juntos em vários eventos. Jade já namorou João Guilherme Ávila e se relacionou com o atleta Paulo André durante o "BBB 22".