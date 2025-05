Reprodução Instagram - 24.5.2025Reprodução Instagram - 24.5.2025 Jade Picon de biquíni rosa

Jade Picon, de 23 anos, usou as redes sociais na última sexta-feira (23) para compartilhar alguns registros dos momentos que tem vivenciado na viagem internacional que está fazendo. Um deles, no qual surgia de biquíni, repercutiu entre os fãs da influenciadora.



A ex-participante do "Big Brother Brasil 2022", edição vencida por Arthur Aguiar na Globo, resolveu apostar em um traje de banho rosa. Para se proteger dos raios ultravioletas (UV), a jovem optou por usar protetor solar e um óculos de sol com lentes pretas.

Em outros cliques, o abdômen definido da famosa foi destacado. Além de manter uma alimentação regrada, com destaque para saladas e peixe, a irmã de Leo Picon tem uma rotina de exercícios físicos intensa, praticando musculação e esportes como futevôlei.

Por que viajou?

Jade está fora do Brasil após ser convidada para um dos maiores eventos da cinematografia internacional: o Festival de Cannes, que ocorre na França. Ela, que deu vida à Chiara em "Travessia", já revelou publicamente o desejo de seguir carreira artística e emplacar outros trabalhos em novelas, séries e filmes.

Romance?



Jade Picon tem sido alvo de rumores de affair com André Lamoglia. O ator de 27 anos ganhou destaque internacional ao compor o elenco de "Elite" com Ívan. Nenhum dos artistas confirma o romance, mas já foram flagrados juntos em vários eventos. Jade já namorou João Guilherme Ávila e se relacionou com o atleta Paulo André durante o "BBB 22".